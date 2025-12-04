«Думал об этом сегодня». Даг Кристи может дать центровому Максиму Рейно место в стартовой пятерке «Сакраменто»

Максим Рейно вырывается в основную ротацию «Кингз».

22-летний французский центровой Максим Рейно был выбран 42-м на драфте-2025 НБА и попал в «Сакраменто ».

В последних играх «большой» получает все больше игрового времени, а в проигранном матче с «Хьюстоном » Рейно впервые в НБА провел более 30 минут на площадке, набрав рекордные для себя 25 очков. Рейно реализовал 10 из 15 бросков с игры и 2 из 2 из-за дуги, взял 6 подборов и отдал 3 передачи.

Журналисты поинтересовались возможностью для центрового попасть в стартовый состав до выздоровления Домантаса Сабониса.

«Все шансы. Это определенно возможно. Думал об этом сегодня. Точно рассмотрю эту возможность. В нашей ситуации в будущем вообще вероятно все, что угодно.

Он должен начать разбираться в мелких аспектах игры. Например, когда нужно приступать к опеке, если вы бежите из атаки в защиту. Нельзя ждать до штрафной линии. Нужно мешать и толкаться. Это выматывает и соперника, и тебя. Ему становится понятнее значение физической подготовки», – заявил главный тренер Даг Кристи .

«Для меня все начинает становиться привычнее. Знаешь, где должен быть, что надо делать. Развиваешь «химию» с партнерами. Естественным образом прогрессируешь. В качестве новичка просто наработка предельно важна. Не могу сказать, что игра для меня стала казаться более размеренной. Но уже проще, чем в первый день лагеря», – поделился Рейно.