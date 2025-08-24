Видео
5

Победный бросок Марио Чалмерса принес «Майами 305» титул чемпиона BIG3

«Майами 305» стал чемпионом лиги BIG3.

Восьмой сезон лиги BIG3 завершился победой «Майами 305» над «Чикаго Триплетс» в финальном матче со счетом 52:48. Встреча проходила на Addition Financial Arena в Орландо.

Двукратный чемпион НБА в составе «Хит» Марио Чалмерс стал автором победного броска из-за дуги.

В состав чемпионской команды также вошли Майкл Бизли, Лэнс Стивенсон, Реджи Эванс и Шон Уильямс. Тренер – Майкл Купер.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1772 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница CBS Sports в соцсети X
BIG3
logoМарио Чалмерс
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лэнс Стивенсон чуть не подрался с Гленом Райсом после полуфинала BIG3
221 августа, 05:30Видео
«Не проиграем ни одного матча». Шакил О′Нил выбрал Кобе Брайанта и Анферни Хардуэя в лучшую команду всех времен для BIG3
319 августа, 06:15
Майкл Бизли и Лэнс Стивенсон уткнулись друг в друга лбами и орали после победного броска
318 августа, 08:44Видео
Майкл Бизли стал двукратным MVP лиги BIG3
115 августа, 17:14Фото
Главные новости
Яннис Адетокумбо вколотил «мельницу» в быстром отрыве
2сегодня, 08:06Видео
«Атланта» хочет увидеть дальнейшее развитие связки Трэя Янга и Джейлена Джонсона
1сегодня, 07:46
Передача из-за спины Брэндина Подземски стала лучшей в сезоне-2024/25
15сегодня, 07:20Видео
Ожидается, что Пи Джей Вашингтон продлит контракт с «Далласом»
4сегодня, 07:00
Надир Ифи заменит травмированного Мэттью Стразеля в составе сборной Франции
1сегодня, 06:37
«Сакраменто» больше не ведет переговоры по обмену Малика Монка, но сохраняет интерес к Расселлу Уэстбруку
сегодня, 06:18
Нафиса Коллиер вернулась после травмы и набрала 32 очка в игре с «Индианой»
сегодня, 06:01Видео
Бросок под сирену Ннеки Огвумике принес «Сиэтлу» победу над «Вашингтоном»
сегодня, 05:38Видео
Мария Клюндикова набрала 13 очков за 13,5 минуты и помогла «Миннесоте» победить «Индиану»
3сегодня, 05:18Видео
Форвард «Сан-Антонио» Дэвид Джонс-Гарсия несколько раз ударил соперников по лицу в послематчевой драке на чемпионате Америки
1сегодня, 04:53Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Скип Бэйлесс – Леброну Джеймсу: «Не лучше ли тебе поработать над штрафными бросками, вместо просмотра гольфа?»
559 минут назад
Джейсон Тейтум сменил прическу и заплел брейды
4сегодня, 08:46Фото
Мэтт Томас подписал контракт с «Гранадой»
вчера, 20:22
Энджел Риз: «Согласна быть тем, кого ненавидят, в конечном итоге я развиваю женский баскетбол»
вчера, 19:09
«Хапоэль Тель-Авив» подписал контракт с Бориславом Младеновым
вчера, 18:47
Дмитрий Узинский: «Главная отличительная черта «Зенита» – неуступчивость»
вчера, 17:53
Жарко Паспаль: «Не знаю, кто может остановить Сербию на пути к золоту»
3вчера, 16:38
«Црвена Звезда» рассталась с Лукой Митровичем
вчера, 15:00
Дмитрий Узинский: «Уже увидел, что Санкт-Петербург живет «Зенитом»
вчера, 13:50
Тайриз Халибертон: «Команда уже объявила, что я не сыграю в этом сезоне, так что я никуда не тороплюсь. Главное – восстановиться на 100%»
3вчера, 11:42