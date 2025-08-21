Лэнс Стивенсон чуть не подрался с Гленом Райсом после полуфинала BIG3
У Лэнса Стивенсона и Глена Райса произошел конфликт.
Полуфинал BIG3, в котором команда Стивенсона одержала победу (50:47), чуть не завершился дракой в подтрибунном помещении. Игроков разнял Пол Миллсэп.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?2642 голоса
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBACentral
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости