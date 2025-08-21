Видео
Лэнс Стивенсон чуть не подрался с Гленом Райсом после полуфинала BIG3

У Лэнса Стивенсона и Глена Райса произошел конфликт.

Полуфинал BIG3, в котором команда Стивенсона одержала победу (50:47), чуть не завершился дракой в подтрибунном помещении. Игроков разнял Пол Миллсэп.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBACentral
