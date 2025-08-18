Майкл Бизли и Лэнс Стивенсон уткнулись друг в друга лбами и орали после победного броска
Бизли и Стивенсон эмоционально отреагировали на выход в финал лиги BIG3.
В полуфинальном матче против «Далласа» форвард «Майами» Майкл Бизли стал автором решающего попадания и бурно отпраздновал победу со своим товарищем по команде Лэнсом Стивенсоном.
По правилам лиги BIG3 команда побеждает, если набирает 50 или больше очков с разницей «+2».
В матче за титул чемпиона «Майами» сыграет с «Чикаго» Монтреза Харрелла, тренером которого является Джулиус Ирвинг.
