Майкл Бизли и Лэнс Стивенсон уткнулись друг в друга лбами и орали после победного броска

Бизли и Стивенсон эмоционально отреагировали на выход в финал лиги BIG3.

В полуфинальном матче против «Далласа» форвард «Майами» Майкл Бизли стал автором решающего попадания и бурно отпраздновал победу со своим товарищем по команде Лэнсом Стивенсоном .

По правилам лиги BIG3 команда побеждает, если набирает 50 или больше очков с разницей «+2».

В матче за титул чемпиона «Майами» сыграет с «Чикаго» Монтреза Харрелла , тренером которого является Джулиус Ирвинг .