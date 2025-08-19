«Не проиграем ни одного матча». Шакил О′Нил выбрал Кобе Брайанта и Анферни Хардуэя в лучшую команду всех времен для BIG3

Легендарный центровой назвал лучший состав для баскетбола три на три.

Шакил О ′Нил был одной из звезд, посетивших матчи плей-офф лиги BIG3. Во время мероприятия его попросили назвать идеальную команду BIG3 всех времен.

«Я, Кобе (Брайант) и Пенни (Хардуэй ). Непобедимые, не проиграем ни одного матча», – ответил О′Нил.

О′Нил и Хардуэй играли вместе в «Орландо» с 1993 по 1996 год. В 1995 году они вывели команду в финал НБА , но там «Мэджик» были разгромлены «Хьюстоном».

В 1996 году дуэт мог снова дойти до финала, но на их пути встали Майкл Джордан и «Чикаго», одержавшие 72 победы в том сезоне. «Буллс» разгромили «Мэджик» в финале Восточной конференции. Летом 1996 года центровой перешел в «Лейкерс», где объединился с Кобе Брайантом .

О’Нил и Брайант играли вместе с 1996 по 2004 год, создав один из величайших дуэтов в истории НБА. Они привели «Лейкерс» к трем чемпионским титулам подряд (2000-2002).

Также во время интервью О′Нилу сообщили, что сын рэпера Айс Кьюба (основателя BIG3 ) хотел бы увидеть центрового в лиге.

«Нет, никогда, я слишком стар», – отказался от приглашения Дизель.