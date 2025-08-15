Фото
0

Майкл Бизли стал двукратным MVP лиги BIG3

Бизли снова стал «Самым ценным игроком».

Майкл Бизли сыграл ключевую роль в успехе «Майами» и во второй раз подряд получил звание MVP лиги BIG3. Его команда завершила регулярный сезон с результатом 5-3 и вышла в плей-офф. В воскресенье «Майами» сразится с «Далласом» за место в финале.

В этом сезоне Бизли набрал больше всего очков в лиге (162) со средней результативностью 23,1 очка за матч. Он реализовал 44,4% бросков с игры и 41,4% – с трехочковой дистанции. Также он занял второе место в лиге по количеству точных бросков из четырехочковой зоны.

Бизли дебютировал в BIG3 в 2022 году. До этого он провел 11 лет в НБА, выступая за семь разных команд. В общей сложности он сыграл 609 матчей, набирая в среднем 12,4 очка и 4,7 подбора за игру.

В 2024 году форвард также удостоился звания MVP и помог своей прошлой команде 3’s Company дойти до финала, где она уступила Bivouac со счетом 50:47.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети лиги BIG3
BIG3
logoМайкл Бизли
