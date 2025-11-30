Ключевой трехочковый Кона Книппела и победный бросок Паскаля Сиакама стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 29 ноября.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали форвард «Индианы» Паскаль Сиакам, защитник «Шарлотт» Кон Книппел и центровой «Милуоки» Майлз Тернер.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4179 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости