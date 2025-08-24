23

Серж Ибака: «Если бы Кавай Ленард не ушел из «Торонто», мы выиграли бы еще два чемпионата»

Серж Ибака высказался об уходе Кавая Ленарда из «Торонто» в 2019 году.

«Я не люблю об этом говорить. Я даже не уговаривал его остаться, потому что не верил в его уход. Я думал, что он останется.

Я думал: мы только что выиграли чемпионат, у нас отличная команда, он может взять столько выходных, сколько захочет, команда все равно будет побеждать и без него. Если у него неудачный матч, есть ребята, которые ему помогут.

Так что я не думал, что Кавай уйдет. Мы только что выиграли чемпионат, кто так делает? Если бы он не ушел, мы выиграли бы еще два чемпионата», – сказал чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Hello and Welcome
