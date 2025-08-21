Серж Ибака об уходе Кавая Ленарда из «Торонто»: «Я не мог в это поверить»

Серж Ибака все еще в шоке от ухода Кавая Ленарда из «Торонто» в 2019 году.

«Я не мог в это поверить, я думал, он останется. Я не думал, что он уйдет.

Кавай, почему? Почему, Кавай? Почему ты ушел?

Бро, зачем ты задал мне этот вопрос?

Да ладно! Он мой кореш. Бро, я все равно тебя люблю. Все хорошо», – признался чемпион НБА 2019 года в составе «Рэпторс» в подкасте «Hello and Welcome».