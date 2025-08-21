Серж Ибака об уходе Кавая Ленарда из «Торонто»: «Я не мог в это поверить»
Серж Ибака все еще в шоке от ухода Кавая Ленарда из «Торонто» в 2019 году.
«Я не мог в это поверить, я думал, он останется. Я не думал, что он уйдет.
Кавай, почему? Почему, Кавай? Почему ты ушел?
Бро, зачем ты задал мне этот вопрос?
Да ладно! Он мой кореш. Бро, я все равно тебя люблю. Все хорошо», – признался чемпион НБА 2019 года в составе «Рэпторс» в подкасте «Hello and Welcome».
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3179 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Fadeaway World
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости