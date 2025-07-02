Серж Ибака покинул «Реал» после одного сезона
«Реал» объявил о расставании с Сержем Ибакой.
Опытный центровой (35 лет, 208 см) провел один сезон в составе испанской команды.
В Евролиге Ибака в среднем набирал 6,5 очков и делал 3,3 подбора за матч при 56,3% с игры и 32,4% из-за дуги. В национальной лиге он набирал 6,6 очка, делал 3,1 подбора и 1,1 блок-шота за встречу при 54,0% с игры и 36,4% трехочковых.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Реала»
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