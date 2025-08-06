0

«Маккаби Тель-Авив» заинтересован в подписании Сержа Ибаки

«Маккаби Тель-Авив» проявляет интерес к Сержу Ибаке.

Израильский клуб следит за ситуацией с бывшим центровым «Реала», сообщает One.co.il.

В начале июля «Реал» расстался с Ибакой, который провел за испанскую команду один сезон.

В Евролиге Ибака в среднем набирал 6,5 очков и делал 3,3 подбора за матч при 56,3% с игры и 32,4% из-за дуги. В национальной лиге он набирал 6,6 очка, делал 3,1 подбора и 1,1 блок-шота за встречу при 54,0% с игры и 36,4% трехочковых.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: x.com
