«Маккаби Тель-Авив» заинтересован в подписании Сержа Ибаки
«Маккаби Тель-Авив» проявляет интерес к Сержу Ибаке.
Израильский клуб следит за ситуацией с бывшим центровым «Реала», сообщает One.co.il.
В начале июля «Реал» расстался с Ибакой, который провел за испанскую команду один сезон.
В Евролиге Ибака в среднем набирал 6,5 очков и делал 3,3 подбора за матч при 56,3% с игры и 32,4% из-за дуги. В национальной лиге он набирал 6,6 очка, делал 3,1 подбора и 1,1 блок-шота за встречу при 54,0% с игры и 36,4% трехочковых.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: x.com
