11

Майкл Портер: «Лейкерс» я всегда нахлобучивал»

Портер вспомнил, как у «Денвера» получалось доминировать над «Лос-Анджелесом».

«Я обожал серии против «Лейкерс». Они были очень захватывающими, а фан-база у них просто безумная. Они всегда думали, что смогут победить нас, но у них никогда не получалось. У меня всегда были хорошие серии против них.

Не знаю, в чем дело, но «Лейкерс» я всегда нахлобучивал. Наверно, потому что у них не было подходящего игрока против меня, который бы проходил через заслоны. Но те серии против Леброна были просто офигенными. Он – воплощение величия в спорте, и поэтому иметь возможность приехать в Лос-Анджелес и выиграть «всухую» в один год, а в другой мы обыграли их, кажется, 4-1 или 4-2 – это было классное чувство. Когда ты испытываешь такое уважение к кому-то, как я к Леброну, и можешь выйти победителем из противостояния, это круто», – сказал бывший игрок «Денвера».

Первая серия, о которой говорит Портер – это финал Западной конференции 2023 года. «Лейкерс» тогда ничего не смогли противопоставить «Наггетс», которые выиграли со счетом 4-0. В той серии Портер набирал в среднем 15 очков, 9,3 подбора и 3 передачи за игру, реализуя 40,8% бросков с игры и 31,3% с трехочковой дистанции.

Следующая встреча в плей-офф произошла год спустя, на этот раз уже в первом раунде. «Лейкерс» смогли выиграть один матч в серии, но «Денвер» все равно одержал легкую победу. Портер показал себя еще лучше, в среднем набирая 22,8 очка, 8,4 подбора и 1,2 передачи при 55,3% реализации бросков с игры и 48,8% из-за дуги.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3461 голос
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Glory Daze
logoМайкл Портер
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
