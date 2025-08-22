Леброн Джеймс: «Научился у Рэнди Мосса не поднимать руку заранее, чтобы принять длинную передачу»

Леброн Джеймс рассказал о полезной привычке.

Форвард «Лейкерс » после перехода Луки Дончича часто принимает дальние передачи, уходя в быструю атаку.

«Многие парни уже показывают, что будут делать, когда мяч еще в воздухе. Будучи ресивером в школе, я научился кое-чему от Рэнди Мосса. Он говорил, что поднимает руки во время приема мяча в последний момент, чтобы не раскрывать планы закрывающему его корнербеку. Если преждевременно поднять их, защитник знает, что будет передача.

Я пытаюсь повторить это и в баскетболе. В игре с «Денвером» мне удалось сделать это против Майкла Портера », – поделился Джеймс на своем подкасте.