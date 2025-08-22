Майкл Портер: «Леброну удается сохранить свой высочайший уровень игры благодаря постоянству и стабильности. Но Никола точно такой же»

Портер поведал о том, как не сразу распознал в Йокиче великого игрока.

«Если честно, я не особо знал Николу. Правда не знал. И он не был той суперзвездой, которой является сейчас, когда меня только задрафтовали.

Даже когда мы поехали в тренировочный лагерь, я помню, как спросил своих товарищей по команде: «А этот парень и правда так хорош?» Потому что на тренировках он и Мэйсон Пламли вроде как были на равных. А мне ответили: «Подожди, пока начнутся настоящие игры. Он мог бы забивать по 50 очков каждый вечер, если бы захотел».

Люди не понимают – такого величия нельзя достичь случайно. Его ежедневные привычки, то, как он работает над своим мастерством, невероятны. Он самый последовательный парень, которого я когда-либо видел.

Я слышал истории о Леброне и о том, как ему удается сохранить свой высочайший уровень игры благодаря постоянству и стабильности. Но Никола точно такой же.

Неважно, кутил ли он накануне вечером или нет. Он выполнит свою норму работы. Он пройдет все необходимые процедуры. Он следит за собой, и он будет готов к игре, когда придет время», – сказал Портер .