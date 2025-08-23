Кендрик Перкинс: «Как только мы видели лучшую версию Джона Уолла, у него возникали проблемы из-за травм»
Кендрик Перкинс считает, что Джон Уолл не смог раскрыть потенциал из-за травм.
«Его карьера была омрачена травмами. Мне кажется, как только мы видели лучшую версию Джона Уолла, у него возникали проблемы из-за травм. Он так и не смог вернуться в форму.
Я всегда был его поклонником, тем, как он сражался. Он сражался с гордостью. Он держал «Уизардс» на плаву какое-то время», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Road Trippin’
