Джон Уолл станет экспертом на Amazon Prime Video

Джон Уолл присоединится к звездной команде экспертов Prime Video.

Джон Уолл , который вчера объявил о завершении баскетбольной карьеры, присоединится к команде NBA on Prime в качестве эксперта в первом сезоне трансляций НБА на этом стриминговом сервисе.

«Если у вас не было возможности сесть и поговорить со мной, вы не поймете, как сильно я люблю баскетбол, каков мой баскетбольный склад ума, каков мой IQ. Я могу назвать любого лучшего игрока в стране — от девушек до юношей, от старшеклассников до студентов, от игроков НБА и WNBA», – сказал Уолл.

Представитель Prime Video подтвердил Awful Annowwing, что Уолл будет работать над освещением трансляций матчей НБА в этом сезоне.