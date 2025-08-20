0

Джон Уолл станет экспертом на Amazon Prime Video

Джон Уолл присоединится к звездной команде экспертов Prime Video.

Джон Уолл, который вчера объявил о завершении баскетбольной карьеры, присоединится к команде NBA on Prime в качестве эксперта в первом сезоне трансляций НБА на этом стриминговом сервисе.

«Если у вас не было возможности сесть и поговорить со мной, вы не поймете, как сильно я люблю баскетбол, каков мой баскетбольный склад ума, каков мой IQ. Я могу назвать любого лучшего игрока в стране — от девушек до юношей, от старшеклассников до студентов, от игроков НБА и WNBA», – сказал Уолл.

Представитель Prime Video подтвердил Awful Annowwing, что Уолл будет работать над освещением трансляций матчей НБА в этом сезоне. 

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1969 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Awful Announcing
logoДжон Уолл
logoНБА
