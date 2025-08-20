Джон Уолл: «Отдал бы все мои заработки, чтобы играть в баскетбол без травм»

Джон Уолл поделился эмоциями после завершения карьеры.

«Всегда хотел играть за одну команду всю карьеру. Не хотел никуда переходить.

Но я доволен своей карьерой. Выложился на 110 процентов. Отдавал все на обеих сторонах площадки. Иногда был слишком упрям и игнорировал травмы, когда не должен был выходить на площадку. Но моим любимым игроком всегда был Аллен Айверсон , и у меня был похожий настрой. Если ты не переломан, выходи и сражайся, отдавай себя игре.

Напрягает, что люди думают, что мои заработки обеспечили меня на всю жизнь, и теперь меня ничто не волнует. Отдал бы все эти деньги за возможность играть в баскетбол без травм. Все было не ради денег, а ради любви к игре. Мне всегда хотелось выходить на площадку, а не получать чеки», – рассказал бывший защитник.

Уолл получил около 280 миллионов по игровым контрактам за выступление в НБА .