Джаред Дадли: «Джон Уолл научил парней зарабатывать деньги. В том числе меня»
Джаред Дадли отреагировал на заявление Джона Уолла о завершении карьеры.
«Один из лучших и самых талантливых партнеров по команде, с которыми я когда-либо играл! Просто особенный! Он научил парней зарабатывать деньги! В том числе меня!
Спасибо, Джон Уолл! Потрясающая карьера!» – написал бывший игрок НБА под прощальным постом Уолла в Instagram.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Instagram Джона Уолла
