Джаред Дадли: «Джон Уолл научил парней зарабатывать деньги. В том числе меня»

Джаред Дадли отреагировал на заявление Джона Уолла о завершении карьеры.

«Один из лучших и самых талантливых партнеров по команде, с которыми я когда-либо играл! Просто особенный! Он научил парней зарабатывать деньги! В том числе меня!

Спасибо, Джон Уолл! Потрясающая карьера!» – написал бывший игрок НБА под прощальным постом Уолла в Instagram.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Instagram Джона Уолла
