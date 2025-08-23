Ченнинг Фрай: «Джон Уолл великолепен, но если говорить о недооцененном игроке, то это Блэйк Гриффин»
Ченнинг Фрай назвал самую недооцененную звезду 2010-х годов.
«Я считаю, что Джон Уолл был великолепен. Но если говорить о недооцененном игроке, о котором никто не говорит, о динамичном игроке, который покорил лигу, то это Блэйк Гриффин.
Никто не помнит его в «Детройте», где он был участником Матча всех звезд. Он был хорош. Он был проблемой и как человек, и как игрок, а потом, когда он научился делать этот короткий джеб-степ с броском от щита, когда нельзя было давать ему пространство, все стало еще хуже», – сказал чемпион НБА 2016 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Road Trippin’
