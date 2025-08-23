«Оклахома» представила форму «City Edition» на сезон-2025/26
У действующего чемпиона НБА появится новая игровая форма.
В четверг «Оклахома» представила форму «City Edition» для сезона-2025/26, которая, по словам команды, является данью уважения культуре коренных народов, формирующих идентичность и дух сообщества Оклахомы.
Команда впервые наденет новую форму во время ежегодного матча, посвященного «Ночи наследия коренных американцев», 19 ноября против «Сакраменто». В этом же матча «Тандер» представит альтернативный дизайн площадки в «Пэйком-центре».
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1029 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Journal Record
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости