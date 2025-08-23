«Оклахома» представила форму «City Edition» на сезон-2025/26

У действующего чемпиона НБА появится новая игровая форма.

В четверг «Оклахома» представила форму «City Edition» для сезона-2025/26, которая, по словам команды, является данью уважения культуре коренных народов, формирующих идентичность и дух сообщества Оклахомы.

Команда впервые наденет новую форму во время ежегодного матча, посвященного «Ночи наследия коренных американцев», 19 ноября против «Сакраменто». В этом же матча «Тандер» представит альтернативный дизайн площадки в «Пэйком-центре».