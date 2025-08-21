Пол Пирс об «Оклахоме»: «Они могут положить начало династии»

Пол Пирс заявил, что нынешний состав «Оклахомы» может стать династией.

«Они играют правильно, мне нравится, как они играют. Мне нравится Шэй. Мне нравится, что у них своя культура. Когда они дают послематчевое интервью, они собираются всей командой.

Просто невероятно, что в таком молодом возрасте он уже на таком уровне. Они могут положить начало династии. Эта команда создана на долгие годы», – сказал чемпион НБА 2008 года.