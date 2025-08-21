Пол Пирс об «Оклахоме»: «Они могут положить начало династии»
Пол Пирс заявил, что нынешний состав «Оклахомы» может стать династией.
«Они играют правильно, мне нравится, как они играют. Мне нравится Шэй. Мне нравится, что у них своя культура. Когда они дают послематчевое интервью, они собираются всей командой.
Просто невероятно, что в таком молодом возрасте он уже на таком уровне. Они могут положить начало династии. Эта команда создана на долгие годы», – сказал чемпион НБА 2008 года.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3179 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Games With Names
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости