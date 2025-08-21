Лу Дорт: «Чемпионский трофей принадлежит также всему Монреалю, кроме Матурина»
Лу Дорт выступил в мэрии Монреаля.
Защитника «Оклахомы» отметили в списке жителей города, которые «принесли гордость сообществу».
«Монреаль очень важен для меня. Я всегда гордился своим происхождением. В начале моей карьеры многие американцы не знали, где находится этот город. Теперь это изменилось.
Трофей принадлежит не только Оклахома-сити. Он принадлежит и всему Монреалю, кроме Бена Матурина», – пошутил баскетболист, поддев земляка и своего друга, уступившего в финале НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Courtside Buzz
