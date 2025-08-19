Пол Джордж: «У Билли Донована не было плана на Кармело Энтони в «Оклахоме»

Билли Донован не знал, как использовать Кармело Энтони в «Оклахоме».

Об этом рассказал бывший форвард «Тандер» Пол Джордж , который на данный момент является игроком «Филадельфии».

«Мело пожертвовал собой, Мело не был проблемой. У Билли был план на Расселла Уэстбрука и меня, но в последний момент мы взяли Кармело.

Билли сказал: «Я не знаю, как его сюда интегрировать. Вы были моими двумя лидерами. Мело придется как-то вписаться», – рассказал Джордж.