Пол Джордж: «У Билли Донована не было плана на Кармело Энтони в «Оклахоме»
Билли Донован не знал, как использовать Кармело Энтони в «Оклахоме».
Об этом рассказал бывший форвард «Тандер» Пол Джордж, который на данный момент является игроком «Филадельфии».
«Мело пожертвовал собой, Мело не был проблемой. У Билли был план на Расселла Уэстбрука и меня, но в последний момент мы взяли Кармело.
Билли сказал: «Я не знаю, как его сюда интегрировать. Вы были моими двумя лидерами. Мело придется как-то вписаться», – рассказал Джордж.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Athlon Sports
