Юдонис Хаслем: «Каждый раз, когда «Оклахома» будет выходить на площадку, для ее соперников это будет матч за чемпионство»

Юдонис Хаслем рассказал, что ждет «Тандер» в предстоящем сезоне.

«Эта команда зрелая не по годам, они уже демонстрировали это в прошлом. Когда они выйдут на арену, они будут готовы. Но что касается настроя их соперников, теперь все будет по-другому.

Каждая команда в НБА будет охотиться за ними. Каждый раз, когда они будут выходить на площадку, для их соперников это будет матч за чемпионство», – сказал 3-кратный чемпион НБА .