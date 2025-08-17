  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Юдонис Хаслем: «Каждый раз, когда «Оклахома» будет выходить на площадку, для ее соперников это будет матч за чемпионство»
0

Юдонис Хаслем: «Каждый раз, когда «Оклахома» будет выходить на площадку, для ее соперников это будет матч за чемпионство»

Юдонис Хаслем рассказал, что ждет «Тандер» в предстоящем сезоне.

«Эта команда зрелая не по годам, они уже демонстрировали это в прошлом. Когда они выйдут на арену, они будут готовы. Но что касается настроя их соперников, теперь все будет по-другому.

Каждая команда в НБА будет охотиться за ними. Каждый раз, когда они будут выходить на площадку, для их соперников это будет матч за чемпионство», – сказал 3-кратный чемпион НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
logoОклахома-Сити
logoЮдонис Хаслем
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кэйсон Уоллес – Алексу Карузо: «Ты первый лысый товарищ по команде в моей жизни!»
3сегодня, 06:53
Расписание сезона-2025/26: Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона» 24 ноября, «Даллас» Энтони Дэвиса встретится с «Лейкерс» 28 ноября
615 августа, 05:27
«Оклахома», «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» – лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26
214 августа, 19:47
Любовь к поэзии, отказ играть за «Кэвз», влияние Криса Пола. Чего вы не знали об MVP НБА
814 августа, 14:40
Главные новости
Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе и Майкле Джордане: «Для кого-то это спорный вопрос, но не для меня»
3 минуты назад
Женская НБА. «Лас-Вегас» примет «Даллас», «Лос-Анджелес» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
120 минут назадLive
Товарищеские матчи. 42 очка Маркканена помогли Финляндии обыграть Польшу, Босния и Герцеговина была сильнее Бельгии
35 минут назад
«Он обнял меня, словно нашел золото». Шакил О′Нил рассказал о первой встрече с тренером LSU Дейлом Брауном
36 минут назад
Стивен Эй Смит: «Существуют интервью с Алленом Айверсоном, которые вы никогда не услышите»
344 минуты назад
Себастьяна Телфэйра в тюрьме кормят гамбургерами, хот-догами и чизстейками
4сегодня, 16:07
Никола Йокич исполнил шикарный реверс-данк во время разминки
6сегодня, 15:44Видео
«Этот город был создан для него». Стивен Эй Смит считает, что Кармело Энтони идеально подходил «Детройту»
2сегодня, 15:15
Джон Стоктон: «Меня немного оскорбляет обмен майками»
3сегодня, 15:03
Стефен Карри об университетском тренере: «Я искренне благодарен ему за то, что он так отнесся ко мне»
1сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Гершон Ябуселе: «Когда придет время, сможем сравнить себя со сборной США»
сегодня, 16:13
Марио Сен-Супери пополнил список травмированных игроков сборной Испании
сегодня, 14:26
«Локомотив-Кубань» подпишет Александра Летино
1сегодня, 13:24
«Вот что будет, если не будешь слушать меня в следующем сезоне!» Эван Фурнье пошутил по поводу подзатыльника от Янниса Адетокумбо
1сегодня, 11:28
Джамал Кроуфорд: «Дэйм, Стеф, Трэй Янг, Лука – все они бросают после ведения, и это делает их исключительными. Ван Эксель и Абдул-Рауф делали то же самое, но это осуждали»
сегодня, 11:07
Александер Секулич: «Порзингис даже подошел ко мне после матча и извинился за судейство»
сегодня, 08:24
«Миннесота» не запрещала Донте Дивинченцо участвовать в Евробаскете
сегодня, 06:04
Лука Дончич высказал недовольство судьям после матча с Латвией
сегодня, 05:44Видео
«Детройт» подписал с Джавонте Грином частично гарантированный контракт
вчера, 19:05
Хайме Эченике подписал контракт с «Реджо-Эмилией»
вчера, 18:56