«Обязательно там надевай презерватив». Майкл Портер рассказал о прощальном сообщении Николы Йокича после обмена в «Бруклин»
Майкл Портер рассказал о прощальном сообщении от Николы Йокича.
«Прощание с партнерами по команде было тяжелым, они просто написали мне сообщения в групповом чате. Никола лишь сказал, чтобы я там предохранялся. Он написал: «Обязательно там надевай презерватив». Это все, что он сказал. Это было его послание, это было его прощание со мной.
Но прощаться было тяжело, особенно с Джамалом и Аароном, ребятами, которые были со мной долгое время. Это мои кореша, это моя семья», – рассказал форвард «Бруклина».
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3179 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Johnny Manziel
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости