«Обязательно там надевай презерватив». Майкл Портер рассказал о прощальном сообщении Николы Йокича после обмена в «Бруклин»

Майкл Портер рассказал о прощальном сообщении от Николы Йокича.

«Прощание с партнерами по команде было тяжелым, они просто написали мне сообщения в групповом чате. Никола лишь сказал, чтобы я там предохранялся.  Он написал: «Обязательно там надевай презерватив». Это все, что он сказал. Это было его послание, это было его прощание со мной.

Но прощаться было тяжело, особенно с Джамалом и Аароном, ребятами, которые были со мной долгое время. Это мои кореша, это моя семья», – рассказал форвард «Бруклина».

