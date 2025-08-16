  • Спортс
Ожидается, что в следующем межсезонье девять клубов, включая «Лейкерс» и «Клипперс», будут иметь много места под потолком зарплат

Следующим летом 9 команд будут располагать значительными свободными средствами.

Согласно прогнозам ESPN, в межсезонье-2026 девять клубов получат значительный простор для маневра благодаря полупустым платежным ведомостям. В этот список входят «Лейкерс», «Клипперс», «Бруклин», «Шарлотт», «Чикаго», «Детройт», «Портленд», «Юта» и «Вашингтон».

В 2025 году только три команды имели «место под кепкой»: «Нетс», «Мемфис» и «Милуоки». «Бруклин» использовал его, чтобы приобрести Майкла Портера через обмен, «Гриззлис» продлили контракт с Джареном Джексоном-младшим, а «Бакс» неожиданно освободили место, отчислив Дэмиана Лилларда, чтобы подписать Майлза Тернера.

С сезона-2013/14 по 2019/20 в лиге в среднем было 17 команд ежегодно со свободными средствами под потолком зарплат. С тех пор этот показатель снизился до 5,1 команды.

Среди возможных свободных агентов 2026 года ожидаются Трэй Янг и Леброн Джеймс.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
