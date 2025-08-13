  • Спортс
  • Майкл Портер о ставках: «Только представь, что ты можешь обогатить всех своих близких, сказав им поставить 10 тысяч на то, что ты наберешь мало очков»
1

Майкл Портер высказался о соблазне игроков делать ставки на свои матчи.

«Ты злишься на этих парней за то, что они делают ставки на спорт. Но только представь, что ты ты можешь обогатить всех своих близких, сказав им поставить 10 тысяч на то, что ты наберешь мало очков.

Я могу в одном матче сделать вид, что получил травму, сесть на скамейку или выйти всего на три минуты, и все они получат немного денег. Это очень неправильно. Но некоторые именно так и думают. Они пришли из ниоткуда, у их близких нет ничего. И ты думаешь, что если уйдешь с площадки через три минуты, то мы все получим немного денег.

Самое безумное, что ты уже не можешь победить. Если ты сыграешь слишком хорошо, ты подведешь людей, которые поставили против тебя», – сказал форвард «Бруклина».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Fullcourtpass в соцсети X
