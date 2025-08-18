Майкл Портер: «Многие баскетболисты не работают над своей игрой, не следят за телом, не заботятся о здоровье»

Форвард «Нетс» поведал, что не все игроки НБА упорно работают над собой.

«Для меня это было своего рода мифом, в который я верил, но это также и распространенное заблуждение: будто все игроки работают очень, очень усердно. Конечно, нужно быть талантливым и одаренным, и без труда в НБА не попасть. Но многие баскетболисты не работают над своей игрой, не следят за телом, не заботятся о здоровье. Они не уделяют столько времени восстановлению, как можно было бы подумать. Я, как вы знаете, всегда был супер-супер преданным делу. Обожаю впахивать. Но мне кажется, это касается не каждого игрока НБА. Мои травмы, кстати, тоже принудили меня к этому.

Есть много талантливых и одаренных игроков, но не все по-настоящему преданы делу. Вот в чем заблуждение: люди думают, что в лиге все без исключения трудоголики. Конечно, есть настоящие фанатики. Например, Брон – он в лиге уже 20 лет, больше даже. Его тело... он просто невероятный труженик. Но есть и те, кто просто чиллит, серьезно. Некоторые расслабляются, особенно после подписания контракта», – рассказал Портер .