«Включаю Эндрю Тейта и смотрю на их реакцию». Майкл Портер рассказал, как проверяет девушек

Майкл Портер признался, что проверяет девушек при помощи видео с Эндрю Тейтом.

«Еще мне нужно немного узнать об их убеждениях. Я не женоненавистник или что-то в этом роде, но я включаю Эндрю Тейта и смотрю на их реакцию.

Или поднимаю какие-то темы и играю роль адвоката дьявола, просто чтобы посмотреть, что эта девушка думает о определенных вещах», – рассказал форвард «Бруклина».

Эндрю Тейт – скандальный блогер, в прошлом профессиональный кикбоксер, известный своими женоненавистническими высказываниями, за которые его заблокировало большинство соцсетей.

