Инсайдер Джейк Фишер: «Буллс» не хотят терять Джоша Гидди, они в режиме ожидания»

Джош Гидди и «Чикаго» не добились прогресса в переговорах по контракту.

Защитник Джош Гидди и «Чикаго » не добились никакого прогресса в переговорах по контракту с тех пор, как команда представила ограниченно свободному агенту предложение на четыре года и 80 миллионов долларов.

«Подпишет ли Гидди квалификационное предложение? Это его рычаг давления на «Буллс».

«Чикаго» совершенно не хочет терять Джоша Гидди. Они говорят другим командам и агентам еще с драфт-комбайна, что не заинтересованы ни в каких переговорах по Джошу Гидди. Они ценят Джоша Гидди. Они обменяли Алекса Карузо на Джоша Гидди, хотя на протяжении многих лет им предлагали несколько пиков первого раунда от разных команд. Вот насколько они ценят Джоша Гидди.

Они видят в нем ключевую фигуру в своем составе на будущее. Но они не собираются участвовать в сценарии «сайн-энд-трейд» и не собираются отказываться от своего предложения. Так что это пока что-то вроде режима ожидания», – рассказал инсайдер Джейк Фишер.