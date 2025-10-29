0

Еврокубок. «Бешикташ» сыграет с «Бурком», «Манреса» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи

Сегодня пройдут семь матчей регулярного сезона Еврокубка.

Во встречах лидеров групп «Бурк» сыграет с «Бешикташем», а «Бахчешехир» – с «Манресой».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 4-0, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Манреса Испания – 3-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 3-2, Клуж Румыния – 3-2, Шленск Польша – 2-2, Арис Греция – 2-3, Венеция Италия – 1-3, Нептунас Литва – 1-3, Гамбург Германия – 0-5.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 4-0, Ульм Германия – 3-1, Бешикташ Турция – 3-1, Тюрк Телеком Турция – 2-2, Будучность Черногория – 2-2, Лондон Лайонс Великобритания – 2-2, Тренто Италия – 2-3, Хемниц Германия – 1-3, Литкабелис Литва – 1-3, Паниониос Греция – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЛондон Лайонс
logoБудучность
logoМанреса
logoБешикташ
logoЛиткабелис
logoНептунас
logoБурк
logoЦедевита-Олимпия
logoБахчешехир
logoРейер Венеция
logoШленск
logoТюрк Телеком
logoХемниц 99
logoУльм
