Еврокубок. «Бешикташ» сыграет с «Бурком», «Манреса» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи
Сегодня пройдут семь матчей регулярного сезона Еврокубка.
Во встречах лидеров групп «Бурк» сыграет с «Бешикташем», а «Бахчешехир» – с «Манресой».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бахчешехир Турция – 4-0, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Манреса Испания – 3-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 3-2, Клуж Румыния – 3-2, Шленск Польша – 2-2, Арис Греция – 2-3, Венеция Италия – 1-3, Нептунас Литва – 1-3, Гамбург Германия – 0-5.
Группа B
Положение команд: Бурк Франция – 4-0, Ульм Германия – 3-1, Бешикташ Турция – 3-1, Тюрк Телеком Турция – 2-2, Будучность Черногория – 2-2, Лондон Лайонс Великобритания – 2-2, Тренто Италия – 2-3, Хемниц Германия – 1-3, Литкабелис Литва – 1-3, Паниониос Греция – 1-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости