

Евролига. «Хапоэль» сыграет с «Партизаном», «Олимпиакос» примет «Монако»

Сегодня пройдут два матча регулярного сезона Евролиги.

Лидер текущего розыгрыша израильский «Хапоэль» сыграет с сербским «Партизаном», греческий «Олимпиакос» примет «Монако».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 5-1, Жальгирис Литва – 5-2, Црвена Звезда Сербия – 5-2, Панатинаикос Греция – 5-2, Олимпиакос Греция – 4-2, Париж Франция – 4-3, Виртус Италия – 4-3, Барселона Испания – 4-3, Валенсия Испания – 4-3, Партизан Сербия – 3-3, Монако – 3-3, Фенербахче Турция – 3-4, Дубай ОАЭ – 3-4, Бавария Германия – 3-4, Реал Испания – 3-4, Анадолу Эфес Турция – 3-4, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-5, Милан Италия – 2-5, Виллербан Франция – 2-5, Баскония Испания – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
