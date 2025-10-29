  • Спортс
  Майк Браун: «Таунсу нужно понять, как играть в более высоком темпе, тогда у него все будет в порядке»
Майк Браун: «Таунсу нужно понять, как играть в более высоком темпе, тогда у него все будет в порядке»

Майк Браун прокомментировал поражение от «Бакс».

Под руководством нового главного тренера «Никс» начали сезон с результатом 2-2. Гостевая встреча с «Милуоки» закончилась поражением – 111:121.

«Мы были неплохи в защите в первой половине, в нападении тоже все было отлично.

Карл-Энтони Таунс замечательно показал себя на этом отрезке. Он заставлял сдваиваться, сбрасывал мяч на периметр, давал возможности для открытых бросков. Ему нужно понять, как действовать в более высоком темпе, реализовывать те планы, которые мы обсуждаем, тогда у него все будет более чем в порядке.

Но потом началась вторая половина. Все дело в единстве стандартов. Надо сохранять взаимосвязь на площадке. Нам всем надо встретить трудности лицом к лицу, показать, что у нас достаточно воли, чтобы продолжать взаимодействие.

Если этого не происходит, мне нужно будет напомнить парням об ответственности, это относится ко всем, начиная с меня», – заявил Браун.

Центровой Карл-Энтони Таунс закончил встречу с 8 очками (2 из 12 с игры и 0 из 3 из-за дуги) и 12 подборами за 35 минут.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube BASKETMAN
