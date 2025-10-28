Матч Евролиги «Дубай» – «Хапоэль Тель-Авив» перенесен в Сараево
Две игры европейских турниров пройдут на нейтральных площадках.
Матч Еврокубка «Бахчешехир» – «Хапоэль Иерусалим» состоится в Белграде, а матч Евролиги «Дубай» – «Хапоэль Тель-Авив» пройдет в Сараево. Основной причиной переноса обеих встреч на нейтральные площадки стали рекомендации местных властей.
Матч «Бахчешехир» – «Хапоэль Иерусалим» состоится 5 ноября в 20.00 по мск, а встреча «Дубая» и «Хапоэля Тель-Авив» пройдет 6 ноября в 19.00 по мск.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Евролиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости