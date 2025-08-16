0

Юдонис Хаслем: «Джош Гидди мог бы отлично вписаться в «Голден Стэйт»

Юдонис Хаслем считает, что «Уорриорз» стоит обменять Кумингу в «Чикаго» на Гидди.

«Я оглядываюсь вокруг. Смотрю на «Чикаго» и на «Голден Стэйт» и думаю, что Джош Гидди похож на парня, который мог бы отлично вписаться в «Голден Стэйт», а Джонатан Куминга – как парень, который, возможно, хорошо вписался бы в «Чикаго».

Помню, как недавно читал статью, в которой отец Джоша Гидди пишет, что «Голден Стэйт» проявляет интерес к Гидди, но «Оклахома» взяла его под шестым номером, а «Голден Стэйт» должен был взять его под седьмым», – сказал трехкратный чемпион НБА

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
