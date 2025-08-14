Фото
Матас Бузелис намекнул на продление контракта между «Чикаго» и Джошем Гидди

Матас Бузелис, вероятно, слил информацию о контракте Джоша Гидди.

Форвард «Чикаго» Матас Бузелис сделал пост в Instagram с намеком на подписание соглашения с Джошем Гидди. Информации о продлении контракта между «Буллс» и австралийским защитником пока не было.

Согласно последним данным, «Буллс» предложили Гидди четырехлетний контракт на сумму около 80 миллионов долларов. Также высказывались предположения, что Гидди может выбрать квалификационное предложение на 11,1 млн за один сезон.

