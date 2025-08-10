Несколько команд Восточной конференции заинтересованы в обмене Джоша Гидди по «сайн-энд-трейд»

«Чикаго» предлагает Джошу Гидди 20 млн долларов в год.

«Источники в лиге сообщают, что «Буллс» предложили ограниченно свободному агенту Джошу Гидди 80 млн долларов за четыре года, когда началось межсезонье. Гидди, конечно же, рассчитывает на годовую зарплату в районе 30 млн. «Чикаго » закрепил свое предложение в районе 20 млн.

По словам источников, Гидди удалось привлечь некоторый интерес со стороны других команд лиги с момента открытия рынка свободных агентов, и несколько команд Восточной конференции связывались с представителями Гидди, чтобы зафиксировать свой интерес к обмену по схеме «сайн-энд-трейд». Однако, также верно, что нескольких команд не захотели вступать в переговоры с «Буллс», которые объявили, что не готовы обсуждать подобные варианты», – пишет инсайдер Джейк Фишер.