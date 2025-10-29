У Ришона Холмса разрыв медиальной коллатеральной связки правого колена, центровой пропустит минимум месяц

Ришон Холмс избежал критической травмы.

Центровой «Панатинаикоса» провел всего 8 минут в матче Евролиги против «Маккаби» и выбыл из строя с травмой правого колена.

Холмс избежал худшего варианта – разрыва передней крестообразной связки, которого опасался клуб.

У баскетболиста травма медиальной коллатеральной связки. Игрок пропустит минимум месяц.

Холмс переехал в Европу из НБА этим летом. На его счету пока 6 матчей в Евролиге с показателями в 8,7 очка и 4,3 подбора за 17,2 минуты в среднем.