Форвард «Самары» Данила Походяев пропустит еще около месяца из-за травмы голеностопа
«Самара» борется с травмами игроков ротации.
Спортивный директор клуба Андрей Федоров сообщил, что форвард Данила Походяев, перебравшийся в команду этим летом, пропустит еще примерно месяц из-за серьезной травмы голеностопа, полученной в игре в Саратове. Походяев успел отыграть только 2 матча за новый коллектив.
Защитнику Михаилу Кулагину предстоит еще минимум неделя реабилитации после перелома пальца на руке. Клуб не собирается форсировать его возвращение.
«Самара» пока идет с результатом 0-7 в Лиге ВТБ.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
