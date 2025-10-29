0

Форвард «Самары» Данила Походяев пропустит еще около месяца из-за травмы голеностопа

«Самара» борется с травмами игроков ротации.

Спортивный директор клуба Андрей Федоров сообщил, что форвард Данила Походяев, перебравшийся в команду этим летом, пропустит еще примерно месяц из-за серьезной травмы голеностопа, полученной в игре в Саратове. Походяев успел отыграть только 2 матча за новый коллектив.

Защитнику Михаилу Кулагину предстоит еще минимум неделя реабилитации после перелома пальца на руке. Клуб не собирается форсировать его возвращение.

«Самара» пока идет с результатом 0-7 в Лиге ВТБ.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
травмы
logoЕдиная лига ВТБ
logoСамара
Данила Походяев
logoМихаил Кулагин
