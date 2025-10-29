Ник Калатес официально перешел в «Партизан»
«Партизан» объявил о подписании Ника Калатеса.
Ветеран Евролиги (36 лет, 198 см) укрепит заднюю линию сербского клуба.
Разыгрывающий проводил второй сезон в «Монако», но не сыграл еще ни одного матча в главном клубном турнире Европы. На его счету только 3 игры в чемпионате Франции (3,7 передачи и 2,3 подбора за 11,7 минуты в среднем).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Партизана»
