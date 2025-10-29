Разыгрывающий «Мэверикс» Брэндон Уильямс был задержан в аэропорту Далласа с травой

У Брэндона Уильямса проблемы с полицией.

25-летний разыгрывающий «Мэверикс» попался в аэропорту Далласа с травой. Небольшое количество, изъятое у него, может в худшем случае привести к заключению до полугода и штрафу до 2000 долларов.

Уильямс пропустил последние 2 матча команды по «личным причинам».

25-летний игрок проводит 4-й сезон в НБА .