Ник Нерс: «Все еще разбираемся, но во всяком случае научились всегда выкладываться, кто бы ни был на площадке»

Ник Нерс прокомментировал успешный старт.

«Филадельфия» идет с результатом 4-0, это лучшее начало с сезона-2019/20 (5-0).

«В первый день чемпионата сказал парням, что они работали так упорно, как только возможно, и заслуживают немного успеха.

Сейчас некоторые показывают очень хороший баскетбол. У нас отличная «химия». Боевой настрой. Но пока еще слишком рано о чем-то рассуждать. У нас впереди много уроков и развития.

Надо не сбавлять ход на всех стадиях игры. Показывать хоть какую-то защиту, даже в случае невыгодных разменов. Даже если ты слишком маленький, большой, медленный или еще что-то. Надо находить варианты. Пока это получается.

У нас много хороших бросков из-за дуги. Мы неплохо скидываем мяч на больших, когда есть такие варианты. Остальные тоже хорошо справляются со своей работой. Лэй-апы, доставляют мяч в «краску», несмотря на давление.

Все еще разбираемся, но во всяком случае научились всегда выкладываться, кто бы ни был на площадке, это важно. Некоторые парни получили дополнительное игровое время, это поможет их росту. Посмотрим, что будет дальше», – заключил главный тренер «Сиксерс».