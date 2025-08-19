«Чикаго» предлагает Джошу Гидди долгосрочный контракт на 20 млн долларов за сезон

«Буллс» хотят подписать Джоша Гидди на длительный срок.

По словам журналиста Chicago Sports Network Кей Си Джонсона, «Чикаго » предложил австралийскому защитнику долгосрочный контракт с зарплатой около 20 млн долларов за сезон.

Гидди и его представители надеются получить контракт стоимостью 30 млн долларов в год.

Отмечается, что у «Буллс» нет вариантов обменять Гидди по схеме «сайн-энд-трейд».