«Чикаго» предлагает Джошу Гидди долгосрочный контракт на 20 млн долларов за сезон
«Буллс» хотят подписать Джоша Гидди на длительный срок.
По словам журналиста Chicago Sports Network Кей Си Джонсона, «Чикаго» предложил австралийскому защитнику долгосрочный контракт с зарплатой около 20 млн долларов за сезон.
Гидди и его представители надеются получить контракт стоимостью 30 млн долларов в год.
Отмечается, что у «Буллс» нет вариантов обменять Гидди по схеме «сайн-энд-трейд».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница ture Bulls on CHSN в соцсети X
