Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Бетсити Парму», ЦСКА встретится с «Уралмашем»
Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
Санкт-петербургский «Зенит» примет пермскую «Бетсити Парму», московский ЦСКА сыграет с екатеринбургским «Уралмашем».
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 6-1, ЦСКА – 5-1, Бетсити Парма – 5-2, МБА-МАИ – 4-2, Зенит – 4-2, Локомотив-Кубань – 4-2, Уралмаш – 3-3, Автодор – 2-4, Пари Нижний Новгород – 1-5, Енисей – 1-6, Самара – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
