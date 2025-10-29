1

Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Бетсити Парму», ЦСКА встретится с «Уралмашем»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

Санкт-петербургский «Зенит» примет пермскую «Бетсити Парму», московский ЦСКА сыграет с екатеринбургским «Уралмашем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командУНИКС – 6-1, ЦСКА – 5-1, Бетсити Парма – 5-2, МБА-МАИ – 4-2, Зенит – 4-2, Локомотив-Кубань – 4-2, Уралмаш – 3-3, Автодор – 2-4, Пари Нижний Новгород – 1-5, Енисей – 1-6, Самара – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
