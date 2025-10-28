Джаред Батлер допущен к играм и дебютирует за «Црвену Звезду» в матче с «Маккаби»
Новичок «Црвены Звезды» получил медицинский допуск для участия в соревнованиях.
Как сообщил клуб, 25-летний разыгрывающий будет зарегистрирован для участия в матче 8-го тура Евролиги против «Маккаби Тель-Авив», который пройдет 30 октября.
Батлер, чей переход был официально анонсирован 23 октября, успешно прошел трехдневное медицинское обследование в Белграде и получил допуск к играм.
После четырех сезонов в НБА, где он выступал за «Юту», «Оклахому», «Вашингтон» и «Филадельфию» (в среднем набирая 6,7 очка и отдавая 2,5 передачи), Джаред Батлер теперь готов дебютировать в Европе.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Црвены Звезды»
