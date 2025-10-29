  • Спортс
  Марк Дэйгнолт: «Обкатываем парней в разных ситуациях и поощряем самостоятельное мышление, нет смысла в микроменеджменте»
Марк Дэйгнолт: «Обкатываем парней в разных ситуациях и поощряем самостоятельное мышление, нет смысла в микроменеджменте»

Марк Дэйгнолт прокомментировал старт «Тандер».

Действующие чемпионы начали чемпионат с 5-0, но провели несколько сложнейших матчей, включая двойные овертаймы.

«Самое важное сейчас – возможность обкатать парней в различных ситуациях, поощрить самостоятельное критическое мышление, нет смысла в микроменеджменте каждого игрового решения.

Мы пока  недостаточно здоровы, но продемонстрировали неуступчивость, тренируем редко задействуемые мышцы. Алекс Карузо постоянно прессинговал на мяче, а потом попал самый важный бросок матча (против «Сакраменто»). Эджей Митчелл (18 очков) здорово начал в нападении. Был сложный матч, но он сохранял боевой настрой и уверенность в себе.

Мы стараемся читать игру и адаптироваться.

«Кингз» хорошо действовали совместно, двигали мяч, старались играть на опережение. Но мы попадали свои броски», – заключил главный тренер «Тандер».

Команда победила «Кингз» у себя дома – 107:101.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Оклахомы»
