Марк Дэйгнолт: «Обкатываем парней в разных ситуациях и поощряем самостоятельное мышление, нет смысла в микроменеджменте»
Действующие чемпионы начали чемпионат с 5-0, но провели несколько сложнейших матчей, включая двойные овертаймы.
«Самое важное сейчас – возможность обкатать парней в различных ситуациях, поощрить самостоятельное критическое мышление, нет смысла в микроменеджменте каждого игрового решения.
Мы пока недостаточно здоровы, но продемонстрировали неуступчивость, тренируем редко задействуемые мышцы. Алекс Карузо постоянно прессинговал на мяче, а потом попал самый важный бросок матча (против «Сакраменто»). Эджей Митчелл (18 очков) здорово начал в нападении. Был сложный матч, но он сохранял боевой настрой и уверенность в себе.
Мы стараемся читать игру и адаптироваться.
«Кингз» хорошо действовали совместно, двигали мяч, старались играть на опережение. Но мы попадали свои броски», – заключил главный тренер «Тандер».
Команда победила «Кингз» у себя дома – 107:101.