«Парням нужно было на это посмотреть». Расселл Уэстбрук вышел в старте и набрал 16+9 против «Оклахомы»

Даг Кристи прокомментировал встречу с «Тандер».

«Кингз» начали чемпионат с результатом 1-3.

«Сакраменто » уступил действующим чемпионам в гостях – 101:107.

Расселл Уэстбрук впервые вышел в стартовом составе «Кингз» и набрал 16 очков, 9 подборов и 4 передачи за 30 минут, реализовав 6 из 16 бросков с игры и 4 из 8 трехочковых.

«Его соревновательный дух, агрессивность, парням нужно было на это посмотреть. Единственный способ для нас стать лучше – общаться и призывать к ответственности.

Мы, на самом деле, должны были идти 4-0, но пока не готовы к этому. Но в последней игре парни сражались очень упорно», – заключил главный тренер Даг Кристи .