Евролига оштрафовала Эргина Атамана на 8000 евро

Евролига назначила штраф главному тренеру «Панатинаикоса».

Эргин Атаман оштрафован на 8000 евро за проявление неуважения к официальным лицам в матче против итальянского «Виртуса» (Болонья). Напомним, Атаман был удален с площадки после двух технических фолов, полученных подряд.

«Панатинаикос » уступил в той встрече со счетом 75:92, в текущем сезоне Евролиги греческих клуб идет с результатом 4-2.