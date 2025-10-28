0

Евролига оштрафовала Эргина Атамана на 8000 евро

Евролига назначила штраф главному тренеру «Панатинаикоса».

Эргин Атаман оштрафован на 8000 евро за проявление неуважения к официальным лицам в матче против итальянского «Виртуса» (Болонья). Напомним, Атаман был удален с площадки после двух технических фолов, полученных подряд.

«Панатинаикос» уступил в той встрече со счетом 75:92, в текущем сезоне Евролиги греческих клуб идет с результатом 4-2.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Евролиги
logoПанатинаикос
Эргин Атаман
штрафы
logoЕвролига
