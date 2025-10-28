0

Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Мы наконец-то одержали первую победу в сезоне»

Главный тренер «Енисея» прокомментировал первую победу команды в сезоне Лиги ВТБ.

«Мы наконец-то одержали первую победу в сезоне. В предыдущих матчах в некоторых моментах мы действовали хорошо, но все равно проигрывали и находились под напряжением.

У соперника есть проблемы с травмами, но при этом в его распоряжении очень качественный состав: почти каждый игрок на площадке может реализовать дальний бросок. В Нижнем Новгороде никому не бывает легко.

Мы медленно двигали мяч и не попадали, особенно с дальней дистанции. Сегодня у нас снова лишь 20% реализации. Однако мы смогли контролировать подбор и набирали очки из-под кольца», – заявил Йовица Арсич.

Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Енисея»
