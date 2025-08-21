4

Отец Джейлена Брауна арестован за покушение на убийство из-за спора на парковке

Отец Джейлена Брауна нанес ножевое ранение тренеру детской команды.

Отец звезды «Бостона» Джейлена Брауна, бывший боксер Марсель Браун, арестован за покушение на убийство после того, как нанес ножевое ранение тренеру детской футбольной команды во время спора из-за парковочного места, сообщает TMZ Sports.

Инцидент произошел в среду на стадионе «Олл Американ Парк». По словам полиции, двое мужчин вступили в словесную перепалку из-за парковочного места, в результате чего подозреваемый нанес ножевое ранение жертве в живот.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но позже его нашли и задержали. Судебное заседание по делу Брауна назначено на четверг.

Тренера доставили в ближайшую больницу, где ему потребовалась операция. Его состояние неизвестно. 

Марсель Браун, дебютировавший в боксе в 1989 году, завершил карьеру с результатами 33-18-1 и 25 нокаутами. Его последний бой состоялся почти десять лет назад.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
Джейлен Браун
НБА
происшествия
Бостон
