Отец Джейлена Брауна арестован за покушение на убийство из-за спора на парковке

Отец Джейлена Брауна нанес ножевое ранение тренеру детской команды.

Отец звезды «Бостона » Джейлена Брауна , бывший боксер Марсель Браун, арестован за покушение на убийство после того, как нанес ножевое ранение тренеру детской футбольной команды во время спора из-за парковочного места, сообщает TMZ Sports.

Инцидент произошел в среду на стадионе «Олл Американ Парк». По словам полиции, двое мужчин вступили в словесную перепалку из-за парковочного места, в результате чего подозреваемый нанес ножевое ранение жертве в живот.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но позже его нашли и задержали. Судебное заседание по делу Брауна назначено на четверг.

Тренера доставили в ближайшую больницу, где ему потребовалась операция. Его состояние неизвестно.

Марсель Браун, дебютировавший в боксе в 1989 году, завершил карьеру с результатами 33-18-1 и 25 нокаутами. Его последний бой состоялся почти десять лет назад.